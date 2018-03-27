2018/03/28 | 00:05

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الثلاثاء 27 مارس 2018 | 11:36 مساءً

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الشرطة الإسرائيلية تجري تدريبات تحاكي اقتحام المسجد الأقصى

منذ ساعات الصباح، تجرى الشرطة الإسرائيلية، تدريبات على اقتحام المسجد الأقصى، والتعامل مع تظاهرات يوم الأرض، بحسب ما أورد موقع والا العبري صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع العبري، أن التدريبات ستستمر حتى آخر النهار، وسيشارك بها حوالى 700 شرطي من عناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.

ووفقا لموقع والا، فإن هدف هذه التدريبات، هو التعامل مع التظاهرات المتوقع حدوثها بالمسجد الأقصى، في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، يوم الجمعة القادم.

وأشار موقع والا، إلى أن هذه التدريبات تأتي في ظل التوتر الحاصل بالجنوب، والاستعدادات لمواجهة مسيرات العودة الكبرى على الحدود مع غزة يوم الجمعة.

ونقل الموقع العبري عن مفتش عام الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ تأكيده على عدم وجود أي إنذارات لوقوع عمليات خلال "عيد الفصح" اليهودي، الذي يتزامن مع ذكري يوم الأرض ومسيرات العودة الأسبوع القادم.

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