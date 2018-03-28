الزراعة النيابية: داعش احرق اثنين من الحفارات الزراعية جنوب بعقوبة

2018/03/28 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداكد رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب فرات التميمي، الثلاثاء، ان تنظيم "داعش" احرق اثنين من الحفارات الزراعية جنوب بعقوبة.وشهدت ديالى خلال الاسابيع الماضية سلسلة اعتداءات ارهابية شنها "داعش" في بعض المناطق ادت الى وقوع خسائر بشرية ومادية.

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