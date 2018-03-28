لوكاكو ودي بروين يتألقان في فوز كبير لبلجيكا على السعودية

2018/03/28 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل روميلو لوكاكو هدفين في الشوط الأول خلال فوز كبير لبلجيكا 4-صفر على السعودية اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا والتي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

كان التهديد الأول سعوديا عبر فهد المولد الذي سدد كرة تصدى لها الحارس سيمون مينيوليه في الدقيقة العاشرة.

لكن لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد افتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من تسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيفن دي بروين.

وضاعف لوكاكو التقدم بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا جهدا فرديا مميزا من إيدن هازارد قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأضاع المولد فرصة خطيرة لتقليص الفارق بعد ربع ساعة من زمن الشوط الثاني.

وبعد دقيقة واحدة حرم محمد العويس حارس السعودية لوكاكو من إكمال الثلاثية بعدما تصدى لانفراد.

واوضح ميشي باتشواي الهدف الثالث بعدما استقبل تمريرة عرضية من دي بروين وراوغ أحد المدافعين قبل التسجيل في الدقيقة 77.

وبعد دقيقة واحدة كلل دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي جهوده بإكمال الرباعية بتسديدة متقنة بعد تعاون مع لوكاكو.

وستخوض السعودية المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام روسيا صاحبة الضيافة ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي.

وتنافس بلجيكا ضمن المجموعة السابعة وتضم أيضا إنجلترا وتونس وبنما.

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