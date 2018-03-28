الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لموظفي الصحة
2018/03/28 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ كشفت نقابة الاطباء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه وبعد توجيه طلبات الاطباء الى الرواتب والحقوق المالية، فان مجلس وزراء اقليم كوردستان تدخل بشكل مباشر، وتعهد بمراجعة رواتب الاطباء والموظفين الصحيين وحلها.

جاء ذلك في بيان للنقابة اطلعت عليه شفق نيوز، مشيراً الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اعادة النظر في مسألة الرواتب.

وطمأن بيان النقابة الاطباء بأن مطالباتهم خلال الفترة الماضية حققت مرادها، مبيناً أن حكومة الاقليم تعهدت بمعالجة معظم مشكلات الراتب.

يشار الى ان الكوادر الطبية خرجت في تظاهرات احتجاجية ضد قانون الادخار، مطالبين الحكومة الاتحادية بتسليم موظفي كوردستان الرواتب كاملة أسوة بباقي المحافظات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لموظفي الصحة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لموظفي الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ خمسة مقاعد نيابية تتنافس عليها عدة أحزاب و شخصيات مسيحية في العراق
⋙ توأم الروح
⋙ بالفيديو.. إفتتاح السيطرة الرابطة بين نينوى ودهوك
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وبلجيكا 0-4
⋙ قوات هادي تستعيد جبلا استراتيجيا شمال لحج وتتقدم باتجاه جنوب تعز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. إفتتاح السيطرة الرابطة بين نينوى ودهوك
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وبلجيكا 0-4
⋙ بالصورة : من ملعب البصرة ... الجماهير العراقية تطالب بعودة "ابو شهاب" لمسلسل باب الحارة!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن