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الوفد القطري يغادر البصرة وسط وعود بتسهيل مهمة العراق لاستضافة
2018/03/28 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لسومرية نيوز/ بغدادغادر الوفد القطري، مساء اليوم، محافظة البصرة بعد انتهاء بطولة الصداقة الدولية التي احتضنها ملعب البصرة الدولي للفترة من 21-27 آذار الجاري.

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