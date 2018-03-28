البرازيل تهزم المانيا في برلين

2018/03/28 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق المنتخب البرازيلي الانتصار على مضيفه الألماني، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي ببرلين، في إطار الاستعدادات لكأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

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وسجل جابرييل خيسوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37، ليوقف سلسلة انتصارات المانشافت والتي امتدت لـ23 مباراة.

وجاءت أول هجمة في اللقاء للمنتخب الألماني، في الدقيقة 16 من هجمة منظمة بدأها ليروي ساني على الجهة اليسرى الذي مرر الكرة لجوليان دراكسلر، ليرسل الأخير عرضية أرضية في منطقة الجزاء، إلا أن إلكاي جوندوجان أطاح بالكرة بعيدًا.

هدد جوريتسكا مرمى المنتخب البرازيلي في الدقيقة 36، إذ ترجم عرضية بلاتنهارت المتقنة إلى رأسية قوية ولكنها علت المرمى.

ونجح خيسوس في إحراز هدف التقدم للسيليساو في الدقيقة 37 بعدما ترجم عرضية ويليان، إلى رأسية قوية، لم يستطع الحارس كيفن تراب إيقافها ليدخل مع الكرة إلى الشباك.

وأنقذ تراب مرمى ألمانيا من هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما حول تسديدة باولينيو القوية من داخل منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية.

وأضاع كوتينيو فرصة خطيرة في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة رائعة من خيسوس على حدود المنطقة، إلا أنه سددها بقوة زائدة لتعلو العارضة.

وسدد باولينيو كرة أرضية في الدقيقة 84، إلا أنها ذهبت في يد الحارس، الذي بدأ هجمة سريعة انتهت البديل جوليان براندت الذي سدد كرة خطيرة ولكن تياجو سيلفا اعترضها وحولها إلى ركلة ركنية.

وتألق أليسون حارس البرازيل بعدما حول تسديدة دراكسلر الصاروخية في الدقيقة 92 إلى ركلة ركنية ليساهم في فوز السيليساو باللقاء.

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