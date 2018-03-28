الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


تونس تفوز ودياً على كوستاريكا
2018/03/28 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسجل وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 عندما تخلّص ببراعة من مدافع كوستاريكا كندال واطسون قبل أن يسدد الكرة بطريقة ساقطة من فوق حارس ريال مدريد كايلور نافاس.

وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الأولى على إيران بهدف نظيف أيضا يوم الجمعة الماضي.

أما كوستاريكا التي كانت تغلبت على اسكتلندا 1-صفر في غلاسغو الأسبوع الماضي فقدمت أداء مخيبا واكتفت باللعب بطريقة دفاعية معظم فترات المباراة.

وكانت كوستاريكا حققت المفاجأة في مونديال البرازيل عام 2014 عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج بصعوبة أمام هولندا بركلات الترجيح.

وأشرك مدرب تونس نبيل معلول حارس مرمى شاتورو الفرنسي معز حسن المعار إليه من نيس أساسيا في أول مباراة دولية رسمية له وقد أبلى بلاء حسنا وتمكن من التصدي لكرة خطيرة سددها جوزي ميتشيل (83).

وتلعب تونس في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم إنكلترا وبلجيكا وبنما، في حين تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا. 

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