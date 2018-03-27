فيديو - هيجواين يعود لعادته مع الأرجنتين ويهدر فرصة لا تضيع أمام إسبانيا

2018/03/28 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أخفق جونزالو هيجواين في تسجيل هدف التقدم بقميص منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الإسباني في لقاء ودي يجمع المنتخبين في إطار استعدادتهم لكأس العالم روسيا 2018.

الأرجنتيني أهدر فرصة محققة للتسجيل في شباك اللاروخا، بعدما حول كرة ماكسيمليانو ميزا العرضية بطريقة غريبة خارج الشباك، على الرغم من عدم وجود مضايقة من مدافعى إسبانيا.

لو كانت هذه الفرصة في بطولة رسمية لحكم هيجواين على نفسه بالإعدام من قبل زملائه..جونزالو هيجواين بالتخصص مع الأرجنتين يضيع فرصة هدف محقق#الأرجنتين_إسبانيا pic.twitter.com/0bbWINUFyv

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 27, 2018اللقاء الودي مقام على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني والنتيجة تشير لتقدم المنتخب الإسباني بهدفين نظيفين عن طريق دييجو كوستا وأيسكو.

وكان التانجو قد حققوا الفوز على إيطاليا وديا يوم الجمعة الماضية، بهدفين نظيفين، حيث فشل هيجواين في التسجيل، بينما نجح زملائه، مانويل لانزيني وإيفر بانيجا في التسجيل.





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