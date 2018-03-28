الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


قوات هادي تستعيد جبلا استراتيجيا شمال لحج وتتقدم باتجاه جنوب تعز
2018/03/28 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي من تحقيق تقدم خلال مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي اليمن.

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