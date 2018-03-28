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بالفيديو... أهداف مباراة السعودية وبلجيكا 0-4
2018/03/28 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خسر المنتخب السعودي، أمام نظيره البلجيكي برباعية نظيفة في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في بروكسل، ضمن الاستعداد لمونديال 2018.

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