بالفيديو.. إفتتاح السيطرة الرابطة بين نينوى ودهوك

2018/03/28 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتحت قيادة عمليات نينوى السيطرة الرابطة بين محافظتي نينوى ودهوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان السيطرة "ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة السادسة عشرة، وافتتحت لمرور عجلات الصالون والحمل الصغيرة مع استمرار التنسيق من خلال قيادة عمليات نينوى مع الحكومة المحلية على إقامة المرافق والمنشآت الأخرى بفتحها كمنفذ تجاري أمام الشاحنات الكبيرة".وبين ان السيطرة "سيكون له مردود كبير على الواقع الاقتصادي والسياحي الذي ينعكس بشكل إيجابي على أهالي محافظة نينوى وبقية المحافظات".انتهى

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