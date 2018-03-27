الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


توأم الروح
2018/03/28 | 00:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحاب عصام الياور

 

سَكَنَتْ قلبي الذي يهواها

وصرتُ أترقَبُ كل حين لقاها

شاركتني فرحتي ، همي ، ضحكتي وشاركتها دُنياها 

لَمحتُ في نظراَتِها بريق حبٍ يشعُ من عيناها

هي اﻷُلفة والطيبة ...

وتلك إحدى مزاياها

أختي ، رفيقتي ، صديقتي ، وكل الصفات وماسِواها

دعائي لموﻻيَ وخالقي لصحبَتِنا يَرعاها

وأن يحفظني من شرِ كلِ عينٍ وإِياها

هيَ توأم الروح

ولحياتي ضِياها

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