2018/03/28 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحاب عصام الياور

سَكَنَتْ قلبي الذي يهواها

وصرتُ أترقَبُ كل حين لقاها

شاركتني فرحتي ، همي ، ضحكتي وشاركتها دُنياها

لَمحتُ في نظراَتِها بريق حبٍ يشعُ من عيناها

هي اﻷُلفة والطيبة ...



وتلك إحدى مزاياها

أختي ، رفيقتي ، صديقتي ، وكل الصفات وماسِواها

دعائي لموﻻيَ وخالقي لصحبَتِنا يَرعاها

وأن يحفظني من شرِ كلِ عينٍ وإِياها

هيَ توأم الروح

ولحياتي ضِياها

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