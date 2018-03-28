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خمسة مقاعد نيابية تتنافس عليها عدة أحزاب و شخصيات مسيحية في العراق
2018/03/28 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى – كركوك ناو تتنافس عشرات الأحزاب والشخصيات المسيحية في العراق للحصول على خمسة مقاعد نيابية مخصصة لهم حسب نظام الكوتا، وذلك بعد عدم اتفاقهم على تحالف واحد للدخول في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 من آيار هذا العام.

وقد تعرض سياسيو هذا المكون الديني في العراق لانتقادات داخلية جراء ذلك، لأن هذه التفرقة […]

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