القوات الامنية تقبض على ارهابيين وتدمر انفاقاً للدواعش

2018/03/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابيين وتدمير انفاق للدواعش.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 والفرقة 6 واستنادا على معلومات دقيقة، تمكنت من تنفيذ عمليات استباقية نوعية".

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واضاف انه "اسفرت عن القاء القبض على 2 من الارهابين في منطقة الصقلاوية بالانبار ومنطقة المنصور وسط بغداد، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/١ إرهاب".

واشار الى انه "رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنوا من العثور على 5 أنفاق للدواعش في منطقة وادي الكصب بناحية الشورة جنوبي الموصل، كان الدواعش يستخدمونها للتنقل والاختباء وتقوم بتدميرها وطمرها".

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