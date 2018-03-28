الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


القوات الامنية تقبض على ارهابيين وتدمر انفاقاً للدواعش
2018/03/28 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابيين وتدمير انفاق للدواعش.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 والفرقة 6 واستنادا على معلومات دقيقة، تمكنت من تنفيذ عمليات استباقية نوعية".

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واضاف انه "اسفرت عن القاء القبض على 2 من الارهابين في منطقة الصقلاوية بالانبار ومنطقة المنصور وسط بغداد، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/١ إرهاب".

واشار الى انه "رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنوا من العثور على 5 أنفاق للدواعش في منطقة وادي الكصب بناحية الشورة جنوبي الموصل، كان الدواعش يستخدمونها للتنقل والاختباء وتقوم بتدميرها وطمرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القوات الامنية تقبض على ارهابيين وتدمر انفاقاً للدواعش ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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