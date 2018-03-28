بغداد تترقب هطول امطار خفيفة ليل الخميس المقبل

2018/03/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]توقع المتنبئ الجوي صادق عطية هطول امطار خفيفة على العاصمة بغداد ليل الخميس المقبل.وذكر عطية على صفحة التواصل الاجتماعي [الفيسبوك] اليوم ان" آخر تطورات الامطار الصادرة طبقا لخرائط الطقس الصادرة مساء اليوم تشير الى اجواء غائمة بشكل جزئي في عموم المدن يوم الأربعاء والامطار تكون خفيفة في اماكن متفرقة من مدن الشمال اضافة الى مدينة الانبار".واوضح" اما يوم الخميس المقبل فتستمر الاجواء غائمة جزئيا، والامطار ستكون خفيفة الى معتدلة ورعدية احيانا في اغلب مدن الشمال [اربيل ودهوك وسليمانية والموصل وكركوك] اضافة الى مناطق متفرقة من مدينة الانبار".وأشار الى ان" الامطار تمتد الخفيفة خلال المساء لتشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى وكربلاء المقدسة وبابل واجزاء من النجف الاشرف، وربما تهطل قطرات من الامطار في مناطق اخرى من الوسط والجنوب خلال ليل الخميس وصباح الجمعة".ونوه الى ان" بعض الغزارة متوقعة ليل الخميس على مدن سليمانية واربيل "، لافتا الى ان" تحذيراتنا ماتزال مستمرة من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم الخميس، وبداية تحولها الى شمالي غربي يوم الجمعة المقبل تزامنا مع دخول جبهة باردة ونشطة على البلاد مما يسبب فوارق كبيرة بدرجات الحرارة بين الخميس والجمعة اضافة الى ضعف الرطوبة و قلة الأمطار وتفكك التربة".واكد ان" هذا بأجمعه يسبب أثارة لموجات من الغبار أبتداءا من ظهر يوم الخميس على مناطق غرب البلاد واجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية تمتد بعدها الى مناطق البلاد الجنوبية، لذلك يجب الحذر لان سرعة الرياح في مناطق عديدة ستصل الى 80 كم في الساعة وماتسببه موجات الغبار من تردي الرؤية الافقية".واردف قائلا" كتوقع مستقبلي فان خرائط الطقس مازالت تشير الى حاله ممطره تطال مناطق واسعه من البلاد بشدة مختلفة للفترة ٢٩ اذار الى ١٢نيسان"،منوها الى ان" هذه التوقعات قابلة للتغيير".انتهى

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