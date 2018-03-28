الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


أمريكا وحلفائها تطرد 151 دبلوماسيا روسيا بسبب
2018/03/28 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة وحلفائها طردوا حتى هذا اللحظة 151 دبلوماسيا روسيا، على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال الذي تتهم بريطانيا موسكو بتسميمه على أراضيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا وحلفائها تطرد 151 دبلوماسيا روسيا بسبب "سكريبال") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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