أمريكا وحلفائها تطرد 151 دبلوماسيا روسيا بسبب

2018/03/28 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة وحلفائها طردوا حتى هذا اللحظة 151 دبلوماسيا روسيا، على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال الذي تتهم بريطانيا موسكو بتسميمه على أراضيها.

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