إسبانيا تسحق الأرجنتين 6-1 وإيسكو يسجل ثلاثية

2018/03/28 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت إسبانيا تحذيرا شديد اللهجة لمنافسيها بعدما سجل إيسكو ثلاثية في فوز ساحق 6-1 على الأرجنتين تحت أنظار ليونيل ميسي الذي غاب للإصابة لكنه شاهد المباراة الودية من المدرجات بمدريد اليوم الثلاثاء استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وهز دييجو كوستا وتياجو وإياجو أسباس الشباك أيضا مع أبطال العالم 2010 خلال هزيمة مذلة لفريق المدرب خورخي سامباولي وصيف بطل العالم 2014 الذي ذاق الأمرين في غياب ميسي.

وأضاع الفريقان فرصا خطيرة في الشوط الأول قبل أن يفتتح كوستا التسجيل بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 12 رغم اصطدامه مع الحارس سيرجيو روميرو.

وخضع اللاعبان للعلاج وغادرا الملعب.

وعاش ويلي كاباييرو، حارس تشيلسي وبديل روميرو، كابوسا وسرعان ما استقبلت شباكه هدفا من إيسكو في الدقيقة 27.

وقلص نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين الفارق للزوار من ضربة رأس قبل انتهاء الشوط الأول.

وبعد الاستراحة انهار دفاع الأرجنتين أمام الإسبان ليضيف إيسكو هدفين كما سجل تياجو وأسباس لتكتمل السداسية.

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