سداسية تاريخية لإسبانيا بمرمى الارجنتين

2018/03/28 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سحق منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتين بنتيجة 6-1، في مباراة ودية جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في اطار استعدادات المنتخبين قبل نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

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وأحرز أهداف إسبانيا كلا من دييجو كوستا في الدقيقة 13، وإيسكو في الدقائق26 و52 و74، وتياجو ألكانتارا في الدقيقة 54 وإياجو أسباس النتيجة في الدقيقة 73، فيما سجل نيكولاس أوتامندي هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 39.

وغاب عن الألبيسيليستي النجم ليونيل ميسي الذي فشل في اللحاق بالمباراة بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

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