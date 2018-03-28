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إنجلترا تفعلها للمرة الأولى
2018/03/28 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – انتهت مباراة المنتخب الانجليزي التي خاضها أمام المنتخب الإيطالي على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 ليكون بذلك منتخب الاسود تعادل في آخر 3 مباريات لعبها في ويمبلي وهو الأمر الذي يفعله للمرة الأولى .

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