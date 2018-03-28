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#معتز نادر - 2011 مدخل لمفهوم الثورة النقيّة *البداية *:
2018/03/28 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #معتز_نادر - مقتبس من إطروحة لـ ثوريين سوريين * مشروع الثورة النقية 2011 * - عندما تصبح خلف الأحداث -لن يؤمن أحد بقضيتك مهما كانت سامية ومُحقة ، وهذا ما جرى في الثورة السورية خاصة في السنة الأخيرة ، إذ ماذا تعني اليوم المعارضة لروسيا أو للولايات المتحدة أو لتركيا!!!!!!!!....

لا شيء.

- من جهة أخرى عندما تتخلى المعارضة عن موقعها كمعارضة جَامعة بكل معنى الكلمة ، فإن هذا يخالف نزعة مبدئية لا......

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