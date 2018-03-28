2018/03/28 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتز_نادر - مقتبس من إطروحة لـ ثوريين سوريين * مشروع الثورة النقية 2011 * - عندما تصبح خلف الأحداث -لن يؤمن أحد بقضيتك مهما كانت سامية ومُحقة ، وهذا ما جرى في الثورة السورية خاصة في السنة الأخيرة ، إذ ماذا تعني اليوم المعارضة لروسيا أو للولايات المتحدة أو لتركيا!!!!!!!!....لا شيء.- من جهة أخرى عندما تتخلى المعارضة عن موقعها كمعارضة جَامعة بكل معنى الكلمة ، فإن هذا يخالف نزعة مبدئية لا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#معتز نادر - 2011 مدخل لمفهوم الثورة النقيّة *البداية *:) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#معتز نادر - 2011 مدخل لمفهوم الثورة النقيّة *البداية *:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).