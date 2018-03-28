الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


جون بولتون ونحن وإيران
2018/03/28 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أطلق كثير من زملائنا الكتاب والمحللين العراقيين والعرب سيولا من التوقعات المتفائلة جدا بمقدم جون بولتن إلى موقع مستشار الأمن القومي الأمريكي.

حتى أن بعضا منهم ذهب بعيدا فنسج قراراتٍ ومواعيد لحربٍ جديدة وشيكيكة مؤكدة سيشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتأثير بولتن ووزير الخارجية الجديد مدير الاستخبارات المركزية السابق مايك بومبيو وباقي صقور إدارته الأشداء … جون بولتون ونحن وإيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جون بولتون ونحن وإيران كتابات.

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