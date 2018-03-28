بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين 6-1

2018/03/28 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقّن المنتخب الإسباني لكرة القدم ضيفه الأرجنتيني درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة 6-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة مدريد ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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