البحرين تشتكي قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي

2018/03/28 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت مملكة البحرين بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، الثلاثاء، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وتأتي الشكوى على ضوء الواقعة، التي تم رصدها، الإثنين، حيث قامت مقاتلتان قطريتان بالتحليق فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.

اتهمت أبوظبي مقاتلتين قطريتين، الإثنين، بالاقتراب “بصورة خطيرة” من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات لدى عبورهما أجواء البحرين، في ثالث حادث من نوعه بين طائرات الدولتين الخليجيتين.

والعلاقات مقطوعة بين الإمارات وقطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت “الهيئة العامة للطيران المدني” الإماراتية، في بيان، عن “اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر الإثنين، بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين”.

واوضحت أن هذا الأمر دفع بقائد إحدى الطائرتين “إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين”، معتبرة أن الحادث يمثل “عملا استفزازيا”.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران الفائت بعدما اتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، وبينها منع الطائرات القطرية من دخول أجوائها.

وانخرطت الإمارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الأشهر الأخيرة، وسبق وأن اتهمت الإمارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجواء البحرين في مناسبتين.

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