لوبتيغوي : سعيد بشأن التصفيق الذي تلقاه بيكيه ضد الارجنتين

2018/03/28 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أثنى خوان لوبتيغوي مدرب المنتخب الاسباني على جدماهير لاروخا التي صفقت لبيكيه خلال لقائهم أمام منتخب التانغو .

وذكر ” “سعيد بشأن التصفيق الذي تلقاه بيكيه اليوم، هو يستحق ذلك ، وقد لعب مباراتين على أعلى مستوى رغم شعوره ببعض الانزعاجات في ركبته، ولا يمكن لأحد التشكيك بالتزامه معنا”.

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