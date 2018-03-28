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لوبتيغوي : سعيد بشأن التصفيق الذي تلقاه بيكيه ضد الارجنتين
2018/03/28 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أثنى خوان لوبتيغوي مدرب المنتخب الاسباني على جدماهير لاروخا التي صفقت لبيكيه خلال لقائهم أمام منتخب التانغو .

وذكر ”  “سعيد بشأن التصفيق الذي تلقاه بيكيه اليوم، هو يستحق ذلك ، وقد لعب مباراتين على أعلى مستوى رغم شعوره ببعض الانزعاجات في ركبته، ولا يمكن لأحد التشكيك بالتزامه معنا”.

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