الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


#عقيل الناصري - عامر عبد الله .. مثقف عضوي (1-3)
2018/03/28 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عقيل_الناصري لقد عاشت الانتلجينسيا العراقية منذ أن خطت سنوات فتوتها، في صراع مستديم مع واقعها ومحيطها الاجتماعي من جهة ومع ذاتها الطامحة إلى تغير ذلك الواقع من جهة ثانية.

مما ترتب على هذا الصراع عواقب جمة صاغت من الكثير منهم ما يمكن أن نطلق عليهم (مثقفيين عضويين) ربطوا بين مهماتهم الحياتية وغائية التغيير التي نظروا إليها كصيرورة اجتماعية سياسية، وبالتالي وسموا الثقافة العامة بطابعها الاجتماعي ذو المنحى اليساري......

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