السفارة الروسية بلندن: 160 دولة يريدون من بريطانيا تقديم أدلة في قضية

2018/03/28 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، أن نحو 160 دولة "ليسوا أعضاء بالكتلة الغربية" يرون بأنه ينبغي على بريطانيا أن تقدم أدلة على تورط روسيا في قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، في سالزبوري.

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