أميركا: لا ندعم أي طرف في الانتخابات العراقية

2018/03/28 | 03:00

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مارس 27th, 2018

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بغداد ـ الصباح الجديد:أعلن السفير الأميركي في العراق، دوغلاس سيليمان، أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تدعم أي طرف من المشاركين في الانتخابات العراقية المقبلة المزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر آيار.وذكر سيليمان في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد” إن “الولايات المتحدة لاتدعم اي جهة او حزب في الانتخابات المقبلة، موضحا “لكننا سندعم حكومة معتدلة غير طائفية تخدم جميع مكونات الشعب العراقي”.واوضح أن “التحالف الدولي ابلغنا بأن القوات العراقية لديها خطة جيدة لحماية الانتخابات، ولن نشارك في تأمينها لان القوات العراقية قادرة على ذلك”.واوضح “من الصعب التلاعب والتزوير في الانتخابات لأن النظام الجديد المستعمل على درجة عالية من الدقة ولايسمح بأي عملية تلاعب”.وبلغ عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات 205 أحزاب وكيانات سياسية.وهو أقلّ من الدورة السابقة التي كانت 310 أحزاب وكيانات سياسية، ويأتي ذلك نتيجة اندماج العديد من الأحزاب والحركات السياسية معاً وتفكك بعضها أو اختفائها من الساحة في المدن العراقية المستعادة شمال وغربي البلاد.

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.



رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.



تأسست في سنة 2004.



ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.



لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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