2018/03/28 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – تحدثت صحيفة ماركا الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم عن فوز المنتخب الاسباني الكاسح امام الارجنتين وعنونت قائلة ” تحفة فنية ” كما جاءت باقي عنواينها كالتالي :

– هزيمة تاريخية ضد الأرجنتين لأفضل إسبانيا في الآونة الأخيرة مع ثلاثية من ايسكو .

– إيسكو : عندما لا تكون لديك استمرارية في فريقك فإن المنتخب يمنحك الثقة والحياة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الماركا : تحفة فنية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الماركا : تحفة فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).