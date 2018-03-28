2018/03/28 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – تحدثت صحيفة ماركا الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم عن فوز المنتخب الاسباني الكاسح امام الارجنتين وعنونت قائلة ” تحفة فنية ” كما جاءت باقي عنواينها كالتالي :
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– هزيمة تاريخية ضد الأرجنتين لأفضل إسبانيا في الآونة الأخيرة مع ثلاثية من ايسكو .
– إيسكو : عندما لا تكون لديك استمرارية في فريقك فإن المنتخب يمنحك الثقة والحياة .
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الماركا : تحفة فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).