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غلاف الماركا : تحفة فنية
2018/03/28 | 03:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – تحدثت صحيفة ماركا الاسبانية عبر غلافها الرسمي لطبعة اليوم عن فوز المنتخب الاسباني الكاسح امام الارجنتين وعنونت قائلة ” تحفة فنية ” كما جاءت باقي عنواينها كالتالي :

– هزيمة تاريخية ضد الأرجنتين لأفضل إسبانيا في الآونة الأخيرة مع ثلاثية من ايسكو .

– إيسكو : عندما لا تكون لديك استمرارية في فريقك فإن المنتخب يمنحك الثقة والحياة .

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