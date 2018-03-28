الجيل القادم | فيل فودين يحجز موقعه بين أفضل 5 مواهب عالمية

2018/03/28 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح مانشستر سيتي في أن يكون ممثلاً ضمن أفضل 5 لاعبين في سلسلة الجيل القادم NxGn لهذا العام، وهي القائمة السنوية لأفضل الموهوبين في كرة القدم في العالم.

وقد شهدت مسيرة لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، والذي وصف بأنه أحد ألمع المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، حيث لعب لناديه ولمنتخب بلاده للشباب.

في الصيف الماضي، قدمه بيب جوارديولا لعالم كرة القدم في مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة في تحضيرات الموسم، ليُعلن عن نجومية لاعب موهوب.

ويقول جوارديولا عن ما قدمه اللاعب "لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت شيء من هذا القبيل، كان أدائه على مستوى آخر".

واصل فودين تألقه مع المنتخب الإنجليزي للشباب الذي وصل إلى المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 17 سنة في كرواتيا في مايو الماضي..

وكانت المحطة الأهم نجاحه في قيام منتخب إنجلترا للشباب في الفوز بكأس العالم تحت 17 سنة في الهند في أكتوبر.

حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث سجل ثلاث أهداف، من بينهم هدفين في الفوز الرائع 5-2 على إسبانيا في المباراة النهائية.

في الشهر التالي، ظهر لأول مرة مع مانشستر سيتي في مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد فينوورد، قبل أن يحصل على المكافأة بالظهور الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفوز على توتنهام في ديسمبر.

غوارديولا مقتنع بأن فودين سيكون له مستقبل عظيم، حيث يقول "يبلغ من العمر 17 عامًا، إنه لاعب في السيتي، نشأ في الأكاديمية ويحب النادي ، إنه معجب بالنادي والمدينة، وهو كنز بالنسبة لنا".

الآن قد عرفنا أن فودين سيكون في المراكز الـ5 الأولى لقائمة أفضل 50 موهبة في العالم هذا العام، للاعبين الذي ولدوا في 1 يناير 1999 أو بعده، لكن أي مرتبة سيحتلها؟!

سيتم الكشف القائمة بالكامل والترتيب ظهر اليوم الأربعاء.





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