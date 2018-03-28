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بالفيديو... أهداف مباراة البرازيل وألمانيا 1-0
2018/03/28 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني بنتيجة 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، في برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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