2018/03/28 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني بنتيجة 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، في برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة البرازيل وألمانيا 1-0) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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