بالفيديو... أهداف مباراة البرازيل وألمانيا 1-0

2018/03/28 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني بنتيجة 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، في برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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