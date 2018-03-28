الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


بكين: كيم جونغ أون زار الصين في زيارة تاريخية
2018/03/28 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الصينية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

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