بكين: كيم جونغ أون زار الصين في زيارة تاريخية

2018/03/28 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الصينية، اليوم الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

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