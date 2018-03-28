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🔴 عودة الحياة للدوري اليوناني بعد واقعة إقتحام الملعب بالأسلحة النارية
2018/03/28 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن وزارة الرياضة اليونانية في بيان رسمي استئناف الجولات المتبقية من الدوري اليوناني الممتاز بعد موافقة جميع الأندية على الشروط التي تم وضعها من أجل استكمال مباريات البطولة والتي كان أهم بنودها هي إكتفاء قوات الشرطة بتأمين الملعب من الخارج فقط، وذلك بعد توقف المسابقة لثلاثة أسابيع كاملة منذ حادثة إقتحام رئيس نادي باوك، إيفان فافيديس ملعب مباراة فريقه أمام آيك أثينا حاملاً سلاحاً نارياً.

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