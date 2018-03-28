الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة كيم جونغ أون للصين
2018/03/28 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بكين، وإن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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