2018/03/28 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تعلق على زيارة كيم جونغ أون للصين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تعلق على زيارة كيم جونغ أون للصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).