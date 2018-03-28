الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


اليابان تعلق على زيارة كيم جونغ أون للصين
2018/03/28 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين.

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