الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


ايطاليا تعادل انكلترا في الدقائق الاخيرة
2018/03/28 | 06:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اهدرت انكلترا الفوز على ايطاليا في الدقائق الاخيرة بركلة جزاء جدلية وتعادلت معها 1-1، في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتها لمونديال روسيا 2018 الصيف القمبل.

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