ايطاليا تعادل انكلترا في الدقائق الاخيرة

2018/03/28 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهدرت انكلترا الفوز على ايطاليا في الدقائق الاخيرة بركلة جزاء جدلية وتعادلت معها 1-1، في مباراة دولية ودية في كرة القدم على ملعب ويمبلي ضمن استعداداتها لمونديال روسيا 2018 الصيف القمبل.

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