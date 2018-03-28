محمد بن سلمان تعليقا على هجوم الحوثيين الصاروخي: نسعى حاليا لإنهاء الحرب في اليمن

2018/03/28 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بن سلمان تعليقا على هجوم الحوثيين الصاروخي: نسعى حاليا لإنهاء الحرب في اليمناعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على السعودية "دليل على ضعفهم"، فيما كشف عن أساليب جديدة تستخدمها المملكة لإنهاء حرب اليمن.وذكر محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أجريت خلال زيارته الرسمية الكبيرة إلى الولايات المتحدة، إن جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي سيطرت عام 2014 على العاصمة اليمنية صنعاء، تواجه حاليا عزلة سياسية متزايدة.ونقلت الصحيفة الأمريكية أن ولي العهد السعودي حاول، خلال الحوار، رسم صورة إيجابية لنجاح الجهود السعودية في اليمن، حيث اعتبر أن إطلاق الحوثيين 7 صواريخ باليستية على المملكة مساء السبت الماضي يمثل "محاولة يائسة" لاستهداف السعودية "لا تدل إلا على ضعفهم".وأوضح محمد بن سلمان، أن بلاده "تسعى حاليا لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية من خلال محاولتها تفريق الحوثيين بالتزامن مع الضغط العسكري عليهم".وشن ولي العهد السعودي، خلال المقابلة، هجوما جديدا على إيران، منتقدا بشدة الاتفاق حول برنامجها النووي.واعتبر أنه سيؤجل حصول السلطات الإيرانية على الأسلحة النووية لكنه لن يمنعها من ذلك.

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