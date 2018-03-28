بأمر ترامب... مواطني هذه الدولة يغادرون الولايات المتحدة خلال عام

2018/03/28 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنهاء وضع الحماية المعطى لآلاف المهاجرين الليبيريين في الولايات المتحدة، وأمهلهم سنة لمغادرة البلاد.

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