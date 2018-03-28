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العلاق: احتياط البنك المركزي تجاوز الـ50 مليار دولار
2018/03/28 | 06:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف البنك المركزي العراقي عن تجاوز الاحتياطي النقدي الـ50 مليار دولار، مشيرا الى انه في تغير مستمر، بينما اكد أن الحديث عن تزوير العملة المحلية أمر "مبالغ فيه".

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