العلاق: احتياط البنك المركزي تجاوز الـ50 مليار دولار

2018/03/28 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي العراقي عن تجاوز الاحتياطي النقدي الـ50 مليار دولار، مشيرا الى انه في تغير مستمر، بينما اكد أن الحديث عن تزوير العملة المحلية أمر "مبالغ فيه".

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