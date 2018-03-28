بريطانيا تبلغ بارزاني دعمها

2018/03/28 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد قائد عسكري بريطاني كبير، دعم بلاده لتطوير وعصرنة قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان اليوم الأربعاء، ان رئيس وزراء كوردستان نيجرفان بارزاني استقبل مساء امس الثلاثاء الليفتنانت الجنرال سير جونز لوريمر كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الاوسط، ممثل تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا يرافقه كل من جون ويلكس سفير بريطانيا في العراق ومارتن وار القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان ووفد دبلوماسي وعسكري.

واوضح البيان انه في لقاء حضره قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان وعدد من الوزراء والمسؤولين في اقليم كوردستان، قيم الوفد الضيف عاليا انتصارات وتضحيات شعب وبيشمركة كوردستان في الحرب ضد الارهاب والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والمستشارين البريطانيين في الحرب ضد داعش، مؤكدين دعم بلادهم للتعاون مع البيشمركة وتطوير وعصرنة وزارة البيشمركة وايلاء اهتمام اكبر بالعلاقات القائمة بين اقليم كوردستان وبريطانيا.

ومن جانبه شكر رئيس وزراء اقليم كوردستان المساعدات العسكرية البريطانية لاقليم كوردستان في الحرب ضد داعش معبرا عن امله في استمرار هذا التعاون والتنسيق مبديا في هذا الخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لتقديم كافة اشكال التسهيلات.

وفي جانب آخر من الاجتماع تم التطرق الى اوضاع المنطقة عموما وعلاقات اربيل وبغداد على وجه الخصوص، وفي هذا السياق تم تثمين التطورات الايجابية الحاصلة في العلاقات وبالاخص فيما يتعلق بفتح مطارات اقليم كوردستان وتأمين جزء من رواتب موظفي اقليم كوردستان ووصفت هذه التطورات بانها خطوات ايجابية، وتم التاكيد على استمرار الحوار بين بغداد واربيل لحلحلة كافة المشاكل.

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