الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


#زكي رضا - نفس العضّة ونفس الدكتور
2018/03/28 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زكي_رضا "نفس العضّة ونفس الدكتور" جملة قالها الفنان المبدع الراحل سليم البصري "حجي راضي" في السلسلة التلفزيونية الخالدة " تحت موس الحلّاق"، بعد عودة حمّودي الحارثي "عبوسي" من سفرته العلاجية لأورپا دون أي تحسّن لمرضه العقلي.

ويبدو إننا بالعراق متأثرين جدا بهذه الجملة، حتى أصبحنا نطبقّها في عالم السياسة من دون ذكر المصدر الرئيسي طبعا، كون ساستنا على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم يكرهون التقليد كره العمى!......

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