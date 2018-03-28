2018/03/28 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا "نفس العضّة ونفس الدكتور" جملة قالها الفنان المبدع الراحل سليم البصري "حجي راضي" في السلسلة التلفزيونية الخالدة " تحت موس الحلّاق"، بعد عودة حمّودي الحارثي "عبوسي" من سفرته العلاجية لأورپا دون أي تحسّن لمرضه العقلي.ويبدو إننا بالعراق متأثرين جدا بهذه الجملة، حتى أصبحنا نطبقّها في عالم السياسة من دون ذكر المصدر الرئيسي طبعا، كون ساستنا على مختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم يكرهون التقليد كره العمى!......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#زكي رضا - نفس العضّة ونفس الدكتور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#زكي رضا - نفس العضّة ونفس الدكتور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).