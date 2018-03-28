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لهذا السبب... كرواتيا تفضل مقاتلات إف-16 الإسرائيلية لقواتها الجوية
2018/03/28 | 07:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مجلس الدفاع الوطني الكرواتي، يوم الثلاثاء، إنه يوصي بأن تقبل كرواتيا عرضا إسرائيليا بتزويد القوات الجوية بمقاتلات إف-16.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب... كرواتيا تفضل مقاتلات إف-16 الإسرائيلية لقواتها الجوية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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