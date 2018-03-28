لهذا السبب... كرواتيا تفضل مقاتلات إف-16 الإسرائيلية لقواتها الجوية

2018/03/28 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس الدفاع الوطني الكرواتي، يوم الثلاثاء، إنه يوصي بأن تقبل كرواتيا عرضا إسرائيليا بتزويد القوات الجوية بمقاتلات إف-16.

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