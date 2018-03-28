2018/03/28 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطوارئ الروسية: التعرف على 27 ضحية بعد حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو

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