ذي قار تطالب بتعويض فلاحي ناحية البطحاء

2018/03/28 | 08:10

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وكالات:

دعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار مقداد الياسري اليوم الثلاثاء الحكومة المركزية الى شمول الفلاحين المتضررين في ناحية البطحاء بالتعويضات بعد تضرر محاصيلهم نتيجة موجة هطول (البرد) الشهر الماضي وتلف 70 بالمئة من المساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير.

وذكر الياسري ل

وكالات:دعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار مقداد الياسري اليوم الثلاثاء الحكومة المركزية الى شمول الفلاحين المتضررين في ناحية البطحاء بالتعويضات بعد تضرر محاصيلهم نتيجة موجة هطول (البرد) الشهر الماضي وتلف 70 بالمئة من المساحات الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير.

وذكر الياسري لراديو المربد ان الفلاحين قاموا بإعداد تقارير رسمية للمساحات المتضررة ورفعها الى عدد من المسؤوليين الحكوميين ذوي العلاقة ومشيرا الى ضرورة مراعاة ظروف الفلاحين الحالية مع قرب المباشرة في زراعة الموسم الصيفي وتسديد ما بذمتهم من التزامات مالية للقطاع الخاص.المصدر:المربد

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