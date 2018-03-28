مصدر حكومي كوردستاني يكشف حقيقة إعادة البيشمركة للمتنازع عليها

2018/03/28 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدّ مصدر مطلع داخل حكومة اقليم كردستان يوم الاربعاء ملف اعادة انتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها اخذ جانبا "دعائيا "اكثر مما هو "واقعيا".

وذكر المصدر لشفق نيوز "النقاشات في هذا الملف تستثمره الحكومة بشكل دبلوماسي مع قوات البيشمركة والتحالف الدولي وتعمل على تأجيله لحين اجراء الانتخابات دون وضع اسس منطقية على الارض تخدم جميع الأطراف".

وحذر المصدر من" استمرار اطالة هذا الملف وانعكاسه سلبا على الوضع الامني في المتنازع عليها ولاسيما بغياب تنسيق مشترك بين الاطراف المعنية"، مبينا ان "الفراغ الامني بدأ يأخذ مديات خطيرة لا يمكن الانتظار معها طويلا".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد المح يوم الثلاثاء الى إمكانية التعاون مع حكومة إقليم كوردستان من اجل فرض الامن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وعالج الدستور العراقي قضية وفق المادة 140 عبر ثلاث مراحل: اجراء التعداد، تطبيع الأوضاع، اجراء استفتاء، غير ان المسؤولين الكورد يقولون ان الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 تنصلت من تطبيق تلك المادة.

وذكر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده امس عقب لقائه فريقه الحكومة من الوزراء، إن المنظومة الأمنية لعراقية واحدة"، وبنص الدستور فان قوات البيشمركة هي جزء من تلك المنظومة.

واوضح انه "ندعم أي تنسيق لفرض الامن بالمناطق المتنازع عليها".

وفي 16 تشرين الأول / أكتوبر، هاجمت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي محافظة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك بعض المناطق المسيحية المأهولة بالسكان المعروفة باسم سهل نينوى التي كانت تحت الحماية من قبل قوات البيشمركة، والامن الكوردي "الآسايش".

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