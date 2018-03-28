أحمد عز العرب - قصة قصيرة زينب و لحظة السقوط

2018/03/28 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عز_العرب زينب و لحظة السقوط - قصة قصيرة حلقت طائرة حربية سوداء فوق رؤس الناس ، بدا هيكلها اقرب الى قلعة من القطيفة ، مطفية اللون متربة كأنها وحش اسطورى سميك الجلد ،كثيف الشعر، يخفى فى جوفه نوايا القدر ،كحوت قرر ترك أعماق المحيط و السباحة فوق ميدان التحرير ، اصابني الرعب لحظات أن ينشق بطنها الضخم ليلقى فى عيوننا البارود و الهلاك .أسرعت مع الشباب إلى مدخل عمارة السياحة حيث التليفزيون الوحيد ، قال المتح......

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