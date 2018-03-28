واشنطن تضع ورقة صاروخية رابحة في يد موسكو

2018/03/28 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الولايات المتحدة الأمريكية كيفية حماية نفسها من هجوم صاروخي روسي افتراضي.

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