2018/03/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية…يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتنياهو يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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