الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


الرصد الزلزالي: تسجيل 4 هزات ارتدادية في ديالى والسليمانية
2018/03/28 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي, اليوم الاربعاء, عن تسجيل 4 هزات ارتدادية في محافظة ديالى والسليمانية.

وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان ” المراصد سجلت في الساعة 03:27:06 صباحاً بالتوقيت المحلي هزة ارتدادية بلغت قوتها 4,0 درجة على مقياس رختر حيث تبعد ” 18 كم […]

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