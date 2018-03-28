الرصد الزلزالي: تسجيل 4 هزات ارتدادية في ديالى والسليمانية

2018/03/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي, اليوم الاربعاء, عن تسجيل 4 هزات ارتدادية في محافظة ديالى والسليمانية.وذكر بيان للهيئة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, ان ” المراصد سجلت في الساعة 03:27:06 صباحاً بالتوقيت المحلي هزة ارتدادية بلغت قوتها 4,0 درجة على مقياس رختر حيث تبعد ” 18 كم […]

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