2018/03/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الأربعاء 28 مارس 2018 | 09:15 صباحاً

| عدد القراءات : 4

160 دولة تنتظر من بريطانيا تقديم أدلة واضحة بشأن قضية سكريبال

متابعة/...



صرح المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، بأن نحو 160 دولة "ليست أعضاء بالكتلة الغربية"، ترى أنه يجب على بريطانيا أن تقدم أدلة واضحة على تورط روسيا بقضية سكريبال.

وذكر المتحدث بالسفارة للصحفيين:" لفتنا الانتباه إلى البيان الصادر عن رئيسة مجلس الوزراء​​.



التقديرات يمكن أن تتغير، ولكن الشيء الرئيسي لا يزال هو نفسه.



حتى ولو قالت السيدة ماي إنها متأكدة تماما من أن روسيا كانت مسؤولة عن حادثة سالزبوري، فسيتعين عليها تقديم كل الأدلة إلى روسيا، والمجتمع الدولي والجمهور البريطاني.



هذا موقف نحو 160 دولة ليست أعضاء في الكتلة الغربية".

هذا وكشفت 23 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.



ومن جانبها كشفت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة سياتل.



وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، العميل البريطاني سيرغي سكريبال في بريطانيا.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، يوم 4 مارس الجاري، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة أعصاب "A234"، الأمر الذي نفته روسيا أكثر من مرة.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (160 دولة تنتظر من بريطانيا تقديم أدلة واضحة بشأن قضية سكريبال) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (160 دولة تنتظر من بريطانيا تقديم أدلة واضحة بشأن قضية سكريبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).