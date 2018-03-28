الأربعاء 28 آذار 2018 م (11 رجب 1439 هـ)


واشنطن تدعم صعود حكومة غير طائفية بالعراق
2018/03/28 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قال السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، الثلاثاء، إن بلاده تدعم أي حكومة عراقية قادمة “غير طائفية”، محذرا في الوقت

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