واشنطن تدعم صعود حكومة غير طائفية بالعراق

2018/03/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قال السفير الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، الثلاثاء، إن بلاده تدعم أي حكومة عراقية قادمة “غير طائفية”، محذرا في الوقت

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